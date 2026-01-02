Conférence Une nouvelle agglomération gauloise et romaine à Yviers (16) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême

Conférence Une nouvelle agglomération gauloise et romaine à Yviers (16)

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

La Société Archéologique et Historique de la Charente, par ses conférences, entretient la mémoire du département de la Charente. Venez écouter cette conférence de Patrick Maguer sur un sujet passionnant !

Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr

English :

The Société Archéologique et Historique de la Charente maintains the memory of the Charente department through its lectures. Come and listen to Patrick Maguer’s talk on a fascinating subject!

