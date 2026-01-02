Conférence Une nouvelle agglomération gauloise et romaine à Yviers (16) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême
Conférence Une nouvelle agglomération gauloise et romaine à Yviers (16) Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême mercredi 11 février 2026.
Conférence Une nouvelle agglomération gauloise et romaine à Yviers (16)
Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême Charente
Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
La Société Archéologique et Historique de la Charente, par ses conférences, entretient la mémoire du département de la Charente. Venez écouter cette conférence de Patrick Maguer sur un sujet passionnant !
.
Société Archéologique et Historique de la Charente 44 rue de montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 90 75 contact@sahcharente.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Société Archéologique et Historique de la Charente maintains the memory of the Charente department through its lectures. Come and listen to Patrick Maguer’s talk on a fascinating subject!
L’événement Conférence Une nouvelle agglomération gauloise et romaine à Yviers (16) Angoulême a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême