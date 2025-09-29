Conférence Une sécurité sociale de l’alimentation Station T Thouars

Conférence Une sécurité sociale de l’alimentation

Conférence du cycle dédié à l’alimentation, il sera constitué d’une série de soirées se répartissant d’octobre à avril 2026. Une sécurité sociale de l’alimentation.

Organisé par l’Université Citoyenne du Thouarsais en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais.

Organisé par l’Université Citoyenne du Thouarsais en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais. .

Station T 1 Rue Danton Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine universite.citoyenne79@gmail.com

English : Conférence Une sécurité sociale de l’alimentation

A conference dedicated to food, it will consist of a series of evenings running from October to April 2026. Social security for food.

Organized by the Université Citoyenne du Thouarsais in collaboration with the Communauté de Communes du Thouarsais.

German : Conférence Une sécurité sociale de l’alimentation

Konferenz des Zyklus zum Thema Ernährung, bestehend aus einer Reihe von Abenden, die von Oktober bis April 2026 stattfinden. Eine soziale Sicherheit für Lebensmittel

Organisiert von der Université Citoyenne du Thouarsais in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes du Thouarsais.

Italiano :

La conferenza sarà incentrata sull’alimentazione e consisterà in una serie di serate che si svolgeranno da ottobre ad aprile 2026. Sicurezza sociale per l’alimentazione.

Organizzato dall’Université Citoyenne du Thouarsais in collaborazione con la Communauté de Communes du Thouarsais.

Espanol : Conférence Une sécurité sociale de l’alimentation

La conferencia se centrará en la alimentación y consistirá en una serie de veladas que se celebrarán entre octubre y abril de 2026. Seguridad social alimentaria.

Organizado por la Université Citoyenne du Thouarsais en colaboración con la Communauté de Communes du Thouarsais.

