Conférence Une seule santé Rester en forme Centre Culturel de Queuleu Metz

Conférence Une seule santé Rester en forme

Centre Culturel de Queuleu 53 Rue des Trois Evêchés Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 14:15:00

fin : 2026-03-17 17:00:00

2026-03-17

Conférence proposée par l’Association Poursuivre groupe local de Metz et animée par M. Jacques Fleurentin sur le thème Une seule santé (santé des animaux, santé des plantes, de l’environnement et santé de l’Homme) et Rester en forme par les plantes et les huiles essentielles.Adultes

6 .

Centre Culturel de Queuleu 53 Rue des Trois Evêchés Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 22 12 61 40

English :

Conference organized by the Association Poursuivre groupe local de Metz and hosted by Mr. Jacques Fleurentin on the theme of Une seule santé (animal health, plant health, environmental health and human health) and Rester en forme (staying in shape) using plants and essential oils.

