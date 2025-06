Conférence Une thèse sur les Néandertaliens d’Arcy-sur-Cure pourquoi, comment et quels résultats ? Musée nationald Préhistoire Les Eyzies 28 juin 2025 18:30

Dordogne

Conférence Une thèse sur les Néandertaliens d'Arcy-sur-Cure pourquoi, comment et quels résultats ? Musée nationald Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Gratuit

Début : 2025-06-28 18:30:00

fin : 2025-06-28 20:00:00

2025-06-28

18h30. Présentation de la naissance de l’idée de faire une thèse sur les restes néandertaliens mis à jour à Arcy-sur-Cure. Sur réservation. Gratuit

Présentée par Bruno Maureille, UMR 5199 PACEA, Université de Bordeaux et Juliette Henrion, Laboratoire de Paléoanthropologie, Collège de France (Paris).

Avec cette conférence à deux voix, nous vous présenterons comment est né l’idée de faire une thèse sur les restes néandertaliens mis au jour à Arcy-sur-Cure lors des recherches dirigées par A. Leroi-Gourhan, qu’est-ce qu’il a fallu mettre en oeuvre (avec des échecs et des succès) pour permettre à ce projet de recherches doctorales d’exister et de bien se dérouler en fonction du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’Université de Bordeaux.

Musée nationald Préhistoire 1 Rue du Musée

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

English : Conférence Une thèse sur les Néandertaliens d’Arcy-sur-Cure pourquoi, comment et quels résultats ?

18h30. Presentation of the idea of writing a thesis on the Neanderthal remains unearthed at Arcy-sur-Cure. By appointment only. Free

German : Conférence Une thèse sur les Néandertaliens d’Arcy-sur-Cure pourquoi, comment et quels résultats ?

18h30. Präsentation der Entstehung der Idee, eine Dissertation über die in Arcy-sur-Cure ausgegrabenen Neandertalerreste zu schreiben. Nach vorheriger Anmeldung. Kostenlos

Italiano :

18h30. Presentazione di come è nata l’idea di scrivere una tesi sui resti neandertaliani rinvenuti ad Arcy-sur-Cure. Prenotazione obbligatoria. Gratuito

Espanol : Conférence Une thèse sur les Néandertaliens d’Arcy-sur-Cure pourquoi, comment et quels résultats ?

18h30. Presentación de cómo surgió la idea de escribir una tesis sobre los restos neandertales desenterrados en Arcy-sur-Cure. Reserva previa. Gratis

