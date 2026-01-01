Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne

Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 13 janvier 2026.

Conférence Université du Savoir Partagé

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 19:00:00
fin : 2026-01-13

Date(s) :
2026-01-13

Université du Savoir Partagé
La dette publique et son éventuel remboursement est-elle utile ou au contraire une menace ?
Animée par G. RICARD; agrégé d’économie.
Amphithéâtre du Lycée Victor Hugo
de 3 à 5€   .

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire   usp53200@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shared Knowledge University

L’événement Conférence Université du Savoir Partagé Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE