Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne
Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 13 janvier 2026.
Conférence Université du Savoir Partagé
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 19:00:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Université du Savoir Partagé
La dette publique et son éventuel remboursement est-elle utile ou au contraire une menace ?
Animée par G. RICARD; agrégé d’économie.
Amphithéâtre du Lycée Victor Hugo
de 3 à 5€ .
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire usp53200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shared Knowledge University
L’événement Conférence Université du Savoir Partagé Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-30 par SUD MAYENNE