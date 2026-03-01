Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne
Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 10 mars 2026.
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
L’INDE, LA PLUS GRANDE DÉMOCRATIE MENACÉE
Trois axes de réflexions seront présentés société sous le poids de la religion et du système des castes, les défis économiques et sociaux, les évolutions politiques récentes.
Conférencier Alain VIOT, professeur agrégé d’histoire
5€ ou réduit 3€ .
