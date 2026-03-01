Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne

Conférence Université du Savoir Partagé

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Université du Savoir Partagé

L’INDE, LA PLUS GRANDE DÉMOCRATIE MENACÉE

Trois axes de réflexions seront présentés société sous le poids de la religion et du système des castes, les défis économiques et sociaux, les évolutions politiques récentes.

Conférencier Alain VIOT, professeur agrégé d’histoire

