Conférence Université du Savoir Partagé
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo
Château-Gontier-sur-Mayenne
mardi 7 avril 2026
4 Rue du Général Lemonnier
Château-Gontier-sur-Mayenne
Mayenne
Tarif : 5€ ou réduit 3€
19:00:00
2026-04-07
Université du Savoir Partagé
LE CONFLIT AU MOYEN ORIENT
La situation est devenue de plus en plus difficile depuis les années 2000 et les populations de moins en moins ouvertes au compromis territorial. Pourtant les autres solutions semblent encore plus déraisonnables et bafouent le droit international
Conférencier Cécile PARENT, professeur agrégée d’histoire
5€ ou réduit 3€ .
usp53200@gmail.com
English :
Shared Knowledge University
