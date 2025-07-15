Conférence Université Inter-Ages Actualités Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

jeudi 9 avril 2026

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

2026-04-09
2026-04-09

Thème La transition écologique en Afrique: à quel prix ?
Intervenant Christian BOUQUET   .

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51  universiteinterages@orange.fr

