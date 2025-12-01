Conférence | Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Conférence | Université Inter-Ages
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Début : 2025-12-15 16:45:00
fin : 2025-12-15 19:00:00
DIEU ET DARWIN par Jacques ARNOULD, historien des sciences et théologien, chargé des questions éthiques au CNES, l’agence spatiale française
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net
English :
GOD AND DARWIN by Jacques ARNOULD, historian of science and theologian, in charge of ethical issues at CNES, the French space agency
German :
GOTT UND DARWIN von Jacques ARNOULD, Wissenschaftshistoriker und Theologe, zuständig für ethische Fragen bei CNES, der französischen Weltraumbehörde
Italiano :
DIO E DARWIN di Jacques ARNOULD, storico della scienza e teologo, responsabile delle questioni etiche presso il CNES, l’agenzia spaziale francese
Espanol :
DIOS Y DARWIN por Jacques ARNOULD, historiador de la ciencia y teólogo, encargado de las cuestiones éticas en el CNES, la agencia espacial francesa
