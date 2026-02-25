Conférence | Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence | Université Inter-Ages

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 14:45:00

fin : 2026-03-09 18:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Conférence Dans les secrets de la diplomatie vaticane et accompagnée de la projection du film documentaire LES DIPLOMATES DU PAPE

.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net

English :

Conference In the secrets of Vatican diplomacy and screening of the documentary film THE POPE’S DIPLOMATS

