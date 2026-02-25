Conférence | Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Conférence | Université Inter-Ages
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
adhérents
Début : 2026-03-09 14:45:00
fin : 2026-03-09 18:00:00
Conférence Dans les secrets de la diplomatie vaticane et accompagnée de la projection du film documentaire LES DIPLOMATES DU PAPE
.
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net
English :
Conference In the secrets of Vatican diplomacy and screening of the documentary film THE POPE’S DIPLOMATS
