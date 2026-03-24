Conférence Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac
Conférence Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac lundi 13 avril 2026.
Conférence Université Inter-Ages
La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 8 – 8 – EUR
non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:45:00
fin : 2026-04-13 17:00:00
Date(s) :
2026-04-13
L’aventure de la Compagnie des Indes par Géraldine Guérin, Historienne de l’art, École du Louvre.
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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net
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English :
The adventure of the Compagnie des Indes by Géraldine Guérin, Art Historian, École du Louvre.
L’événement Conférence Université Inter-Ages Cognac a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Cognac
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