Conférence Université Inter-Ages La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Conférence Université Inter-Ages

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 8 – 8 – EUR

non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:45:00

fin : 2026-04-13 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

L’aventure de la Compagnie des Indes par Géraldine Guérin, Historienne de l’art, École du Louvre.

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La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 84 83 80 contact-uia-clc@laposte.net

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English :

The adventure of the Compagnie des Indes by Géraldine Guérin, Art Historian, École du Louvre.

L’événement Conférence Université Inter-Ages Cognac a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Cognac