Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire
Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire jeudi 12 mars 2026.
Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Thème Découvertes fortuites de la chimie.
Intervenant: Yann Pellegrin. .
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr
English : Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement
German : Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement
Italiano :
Espanol : Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement
L’événement Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Bressuire a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Bocage Bressuirais