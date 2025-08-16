Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Sciences environnement

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Thème Découvertes fortuites de la chimie.

Intervenant: Yann Pellegrin. .

