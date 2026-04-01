Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Salle du Conseil de la Mairie Étupes

Étupes

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Salle du Conseil de la Mairie 2 Place du Souvenir Français Étupes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 18:00:00

fin : 2026-04-21 20:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Eau, climat, biodiversité

Par Daniel Gilbert, professeur d’écologie à l’Université Marie et Louis Pasteur et directeur de la Zone Atelier Arc jurassien (laboratoire Chrono-environnement)

Face aux bouleversements climatiques, les équilibres entre l’eau, le climat et la biodiversité sont profondément modifiés. Cette conférence propose de mieux comprendre les interactions entre ces éléments essentiels, leurs fragilités et les enjeux qu’ils représentent pour nos territoires.

À travers des exemples concrets, Daniel Gilbert apportera un éclairage scientifique sur les impacts en cours et les pistes d’adaptation possibles pour préserver les écosystèmes. .

Salle du Conseil de la Mairie 2 Place du Souvenir Français Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Étupes a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD