Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Salle des fêtes de Longevelle-sur-Doubs Longevelle-sur-Doubs

Longevelle-sur-Doubs

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Salle des fêtes de Longevelle-sur-Doubs Rue du Chânois Longevelle-sur-Doubs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le FC Sochaux-Montbéliard dans l’histoire du football français et européen

Par Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Marie et Louis Pasteur

Club emblématique du football français, le FC Sochaux-Montbéliard occupe une place singulière dans l’histoire du sport en France et en Europe. Fondé dans un contexte industriel fort, il incarne à la fois une aventure sportive, sociale et économique.

Cette conférence propose de revenir sur les grandes étapes de son histoire, ses succès, ses figures marquantes et son rôle dans l’évolution du football, du niveau local à la scène européenne. .

Salle des fêtes de Longevelle-sur-Doubs Rue du Chânois Longevelle-sur-Doubs 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

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English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Longevelle-sur-Doubs a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD