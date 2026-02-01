Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard lundi 23 février 2026.
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Début : 2026-02-23 18:00:00
fin : 2026-02-23 20:00:00
2026-02-23
DENIS MORRIER
Professeur de culture musicale au Conservatoire
de musique du Pays de Montbéliard.
The Agincourt Carol la musique anglaise,
du temps de Guillaume le Conquérant
aux premiers rois Stuart .
