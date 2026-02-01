Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 18:00:00

fin : 2026-02-23 20:00:00

Date(s) :

2026-02-23

DENIS MORRIER

Professeur de culture musicale au Conservatoire

de musique du Pays de Montbéliard.

The Agincourt Carol la musique anglaise,

du temps de Guillaume le Conquérant

aux premiers rois Stuart .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD