Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Penser la Troisième République

JEAN-LOUP BONNAMY

Normalien, docteur en philosophie, géopolitologue

La République proclamée ce 4 septembre 1870 a la fragilité du

cristal. C’est pourtant cette République qui tiendra pendant la

Grande Guerre alors qu’elle se fracassera contre le Second

conflit mondial. Elle séparera l’école de l’Église, puis les Églises

de l’État sans réussir à éviter la guerre des deux écoles,

publique et privée qui courra jusque dans les années 1990. Elle

aura, dans notre histoire institutionnelle, une longévité

exceptionnelle, mais pour quoi faire ? .

