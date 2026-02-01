Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard jeudi 26 février 2026.
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Penser la Troisième République
JEAN-LOUP BONNAMY
Normalien, docteur en philosophie, géopolitologue
La République proclamée ce 4 septembre 1870 a la fragilité du
cristal. C’est pourtant cette République qui tiendra pendant la
Grande Guerre alors qu’elle se fracassera contre le Second
conflit mondial. Elle séparera l’école de l’Église, puis les Églises
de l’État sans réussir à éviter la guerre des deux écoles,
publique et privée qui courra jusque dans les années 1990. Elle
aura, dans notre histoire institutionnelle, une longévité
exceptionnelle, mais pour quoi faire ? .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD