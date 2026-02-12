Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 18:00:00

fin : 2026-03-02 20:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Georges Perec une histoire marquée par la disparition

JACQUELINE LUTRINGER-BRETON

Professeur honoraire de lettres modernes

Georges Perec a vu son enfance brisée par la Seconde Guerre

mondiale. Toute sa courte vie, entrecoupée de psychanalyses, il

n’aura de cesse d’essayer de se souvenir, s’appuyant sur une

mémoire prodigieuse et sa passion pour les mots. Mais avant

tout, Perec nous parle d’une voix blanche, à l’image de l’absence

maternelle, avec une écriture pudique, distanciée L’écriture est

le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie . .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD