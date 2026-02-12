Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 2 mars 2026.
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02 18:00:00
fin : 2026-03-02 20:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Georges Perec une histoire marquée par la disparition
JACQUELINE LUTRINGER-BRETON
Professeur honoraire de lettres modernes
Georges Perec a vu son enfance brisée par la Seconde Guerre
mondiale. Toute sa courte vie, entrecoupée de psychanalyses, il
n’aura de cesse d’essayer de se souvenir, s’appuyant sur une
mémoire prodigieuse et sa passion pour les mots. Mais avant
tout, Perec nous parle d’une voix blanche, à l’image de l’absence
maternelle, avec une écriture pudique, distanciée L’écriture est
le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie . .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
