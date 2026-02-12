Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard jeudi 5 mars 2026.
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Début : 2026-03-05 18:00:00
fin : 2026-03-05 20:00:00
2026-03-05
La taïga ?nlandaise
NOËL JEANNOT Naturaliste et photographe animalier
Le biome de l’immense forêt qu’est la taïga est souvent moins
connu et moins mis en valeur que les forêts tropicales, par
exemple en termes de puits de carbone. Après plusieurs voyages
dans les pays scandinaves, nous vous ferons découvrir ce biotope
particulier, une partie de sa faune et de sa flore, mais aussi les
menaces qui pèsent sur ce milieu emblématique et ses habitants. .
