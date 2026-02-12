Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

2026-03-05

La taïga ?nlandaise

NOËL JEANNOT Naturaliste et photographe animalier

Le biome de l’immense forêt qu’est la taïga est souvent moins

connu et moins mis en valeur que les forêts tropicales, par

exemple en termes de puits de carbone. Après plusieurs voyages

dans les pays scandinaves, nous vous ferons découvrir ce biotope

particulier, une partie de sa faune et de sa flore, mais aussi les

menaces qui pèsent sur ce milieu emblématique et ses habitants. .

