Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 18:00:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Les signes d’alerte reconnaître et réagir face aux accidents vasculaires cérébraux

SILVIU STANCESCU Neurologue, chef de service unité neurovasculaire

à l’Hôpital Nord Franche-Comté

En France, l’AVC touche près de 130 000 individus par an soit

356 par jour. L’AVC est la première cause de handicap chez

l’adulte. Reconnaître les signes de l’AVC permet d’agir vite, en

appelant le 15 et orienter la victime d’AVC en extrême urgence

vers le centre hospitalier le plus proche. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

