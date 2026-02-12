Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
lundi 9 mars 2026.
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN
4 Place Lucien Tharradin
Montbéliard
18:00:00
20:00:00
2026-03-09
Les signes d’alerte reconnaître et réagir face aux accidents vasculaires cérébraux
SILVIU STANCESCU Neurologue, chef de service unité neurovasculaire
à l’Hôpital Nord Franche-Comté
En France, l’AVC touche près de 130 000 individus par an soit
356 par jour. L’AVC est la première cause de handicap chez
l’adulte. Reconnaître les signes de l’AVC permet d’agir vite, en
appelant le 15 et orienter la victime d’AVC en extrême urgence
vers le centre hospitalier le plus proche. .
uo@agglo-montbeliard.fr
