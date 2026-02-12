Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard jeudi 12 mars 2026.
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12 20:00:00
2026-03-12
Courbet secrets d’une passion
LUIGI DE POLI Professeur de littérature italienne, Université de Haute-Alsace
De septembre 1865 à septembre 1868, ce sont trente-six mois
qui marqueront la vie et l’œuvre de Courbet. Les toiles de cette
période, hors les toiles de commande, s’offrent comme un puzzle
qui ne prend son sens définitif que lorsque toutes les pièces sont
correctement assemblées. .
