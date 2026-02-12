Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 20:00:00

Courbet secrets d’une passion

LUIGI DE POLI Professeur de littérature italienne, Université de Haute-Alsace

De septembre 1865 à septembre 1868, ce sont trente-six mois

qui marqueront la vie et l’œuvre de Courbet. Les toiles de cette

période, hors les toiles de commande, s’offrent comme un puzzle

qui ne prend son sens définitif que lorsque toutes les pièces sont

correctement assemblées. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

