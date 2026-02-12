Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 16 mars 2026.
Début : 2026-03-16 18:00:00
fin : 2026-03-16 20:00:00
2026-03-16
Un siècle d’état civil de Belfort exploré grâce à l’IA
? FRANCK GECHTER
Professeur des universités, UTBM
? LAURENT HEYBERGER
Maître de conférences d’histoire contemporaine, UTBM
L’intelligence artificielle offre aux sciences humaines de
nouveaux outils pour explorer les archives manuscrites. Grâce à
la reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite (HTR),
nous analysons les registres d’état civil de Belfort (1807–1919)
pour mieux comprendre la vie des femmes, les inégalités sociales
et les phénomènes sociaux tels que les naissances hors mariage. .
