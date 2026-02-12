Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-16 18:00:00

fin : 2026-03-16 20:00:00

Date(s) :

2026-03-16

Un siècle d’état civil de Belfort exploré grâce à l’IA

? FRANCK GECHTER

Professeur des universités, UTBM

? LAURENT HEYBERGER

Maître de conférences d’histoire contemporaine, UTBM

L’intelligence artificielle offre aux sciences humaines de

nouveaux outils pour explorer les archives manuscrites. Grâce à

la reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite (HTR),

nous analysons les registres d’état civil de Belfort (1807–1919)

pour mieux comprendre la vie des femmes, les inégalités sociales

et les phénomènes sociaux tels que les naissances hors mariage. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

