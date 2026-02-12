Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Les 40 ans du semi-marathon du Lion

DANIEL MEYER Président du comité d’organisation du Lion

Nous évoquerons Le Lion, club organisateur le FCSMO

Athlétisme depuis sa création en 1984, l’orientation et les

objectifs. Mais aussi l’organisation mise en place, les soutiens

apportés partenaires et communes situées sur le parcours du

semi-marathon ; les résultats obtenus et difficultés rencontrées

lors des premières éditions. Le Lion, c’est aussi une

reconnaissance internationale et un changement radical de

l’organisation en 1987, avant les évolutions marquantes à partir

de 2006 diversification des épreuves et des activités proposées,

organisation sur plusieurs jours. Pourquoi, pour quel résultat ?

Et pourquoi organiser des événements nationaux et

internationaux dans le cadre du Lion ? Sans compter l’édition

historique de 2025, la Quarantième du Lion ! Le Lion, une

progression permanente les clés de la réussite. .

