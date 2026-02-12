Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Les 40 ans du semi-marathon du Lion
DANIEL MEYER Président du comité d’organisation du Lion
Nous évoquerons Le Lion, club organisateur le FCSMO
Athlétisme depuis sa création en 1984, l’orientation et les
objectifs. Mais aussi l’organisation mise en place, les soutiens
apportés partenaires et communes situées sur le parcours du
semi-marathon ; les résultats obtenus et difficultés rencontrées
lors des premières éditions. Le Lion, c’est aussi une
reconnaissance internationale et un changement radical de
l’organisation en 1987, avant les évolutions marquantes à partir
de 2006 diversification des épreuves et des activités proposées,
organisation sur plusieurs jours. Pourquoi, pour quel résultat ?
Et pourquoi organiser des événements nationaux et
internationaux dans le cadre du Lion ? Sans compter l’édition
historique de 2025, la Quarantième du Lion ! Le Lion, une
progression permanente les clés de la réussite. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
