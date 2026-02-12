Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard

2026-03-26 18:00:00

2026-03-26 20:00:00

2026-03-26

Henri Japy (1848-1935) du paternalisme au progressisme social

PIERRE LAMARD Professeur émérite des universités, UTBM UMLP

À la fin du XIXe siècle, Henri Japy, cet ingénieur des Arts et

Manufactures, ce gérant statutaire de Japy-Frères et Cie,

directeur de l’horlogerie, fleuron des industries beaucourtoises

est au cœur d’une bataille juridique farouche qui l’oppose alors

à son cousin Gaston Japy, autre gérant statutaire. Victime de

l’ostracisme familial et d’une marginalisation brutale au sein de

l’entreprise, Henri Japy traité de rouge, se retire alors à Paris,

laissant l’image d’un homme aux multiples facettes et d’un patron ouvert aux nouvelles idées sociales. Nous reviendrons sur

les grandes grèves de 1899 et du procès qui en découle, mais

également sur cette grande figure patronale, de l’homme et du

citoyen. Marginal ou précurseur, Henri Japy reste sans conteste

une personnalité hors du commun qu’il est temps de ne plus

ignorer. .

uo@agglo-montbeliard.fr

