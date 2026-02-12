Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard lundi 30 mars 2026.
Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 18:00:00
fin : 2026-03-30 20:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Contributions scienti?ques de Frédéric et Irène Joliot
YVES JACQUOT Professeur des Universités, Université Paris Cité
Après avoir conté la vie et l’œuvre scientifique de Pierre et
Marie Curie, nous aborderons les contributions de Frédéric et
Irène Joliot, et ce à travers la découverte du neutron, du positron
et de la radioactivité artificielle, qui leur a valu le prix Nobel de
chimie (1935). Nous poursuivrons par la découverte de la fission
nucléaire et les nombreuses applications sur lesquelles ont
débouché les découvertes de la radioactivité naturelle et
artificielle. Enfin, nous évoquerons le passage d’Irène Joliot et de
ses enfants, Hélène et Pierre, dans la région de Montbéliard, en
mai 1944. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard
L’événement Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-02-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD