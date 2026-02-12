Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-30 18:00:00

fin : 2026-03-30 20:00:00

2026-03-30

Contributions scienti?ques de Frédéric et Irène Joliot

YVES JACQUOT Professeur des Universités, Université Paris Cité

Après avoir conté la vie et l’œuvre scientifique de Pierre et

Marie Curie, nous aborderons les contributions de Frédéric et

Irène Joliot, et ce à travers la découverte du neutron, du positron

et de la radioactivité artificielle, qui leur a valu le prix Nobel de

chimie (1935). Nous poursuivrons par la découverte de la fission

nucléaire et les nombreuses applications sur lesquelles ont

débouché les découvertes de la radioactivité naturelle et

artificielle. Enfin, nous évoquerons le passage d’Irène Joliot et de

ses enfants, Hélène et Pierre, dans la région de Montbéliard, en

mai 1944. .

