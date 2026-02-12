Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard

Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Caspar David Friedrich ou le romantisme revisité

GABRIELE PADBERG Maître de conférences honoraire de civilisation allemande, Université de Franche Comté UMLP

Présentation du peintre romantique Caspar David Friedrich

sous ses différents aspects (son rapport à la nature, ses aspirations

spirituelles, ses approches artistiques). Il a été célébré, à l’occasion

de son 250e anniversaire en 2024/25, par des expositions

spectaculaires à Hamburg, Berlin, Dresden et New York. Nous

essaierons donc de répondre à la question, en quoi consiste la

fascination qu’exerce Caspar David Friedrich encore

aujourd’hui -et plus que jamais- sur nous, femmes et hommes

du XXIe siècle et, à plus forte raison, en ces temps de grands

chamboulements (climatiques et politiques). .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN 4 Place Lucien Tharradin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

