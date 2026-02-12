Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN
4 Place Lucien Tharradin
Montbéliard Doubs
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 20:00:00
2026-04-02
Caspar David Friedrich ou le romantisme revisité
GABRIELE PADBERG Maître de conférences honoraire de civilisation allemande, Université de Franche Comté UMLP
Présentation du peintre romantique Caspar David Friedrich
sous ses différents aspects (son rapport à la nature, ses aspirations
spirituelles, ses approches artistiques). Il a été célébré, à l’occasion
de son 250e anniversaire en 2024/25, par des expositions
spectaculaires à Hamburg, Berlin, Dresden et New York. Nous
essaierons donc de répondre à la question, en quoi consiste la
fascination qu’exerce Caspar David Friedrich encore
aujourd’hui -et plus que jamais- sur nous, femmes et hommes
du XXIe siècle et, à plus forte raison, en ces temps de grands
chamboulements (climatiques et politiques). .
uo@agglo-montbeliard.fr
