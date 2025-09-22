Conférence Université Ouverte Montbéliard

Conférence Université Ouverte Montbéliard lundi 22 septembre 2025.

Conférence Université Ouverte

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 18:00:00

fin : 2025-09-22 20:00:00

Date(s) :

2025-09-22

Et si on entraînait nos cellules à se battre contre le cancer ?

Par Lorraine PINOT, Pharmacienne, docteur en immuno-oncologie

Le système immunitaire agit comme une force de police chargée de protéger notre organisme. Face au cancer, les traitements actuels cherchent à renforcer cette force pour traquer et éliminer les cellules cancéreuses, grâce à des approches innovantes comme les vaccins, les anticorps monoclonaux et les cellules CAR-T. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Université Ouverte Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD