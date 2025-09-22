Conférence Université Ouverte Montbéliard
Conférence Université Ouverte Montbéliard lundi 22 septembre 2025.
Conférence Université Ouverte
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22 18:00:00
fin : 2025-09-22 20:00:00
Date(s) :
2025-09-22
Et si on entraînait nos cellules à se battre contre le cancer ?
Par Lorraine PINOT, Pharmacienne, docteur en immuno-oncologie
Le système immunitaire agit comme une force de police chargée de protéger notre organisme. Face au cancer, les traitements actuels cherchent à renforcer cette force pour traquer et éliminer les cellules cancéreuses, grâce à des approches innovantes comme les vaccins, les anticorps monoclonaux et les cellules CAR-T. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Université Ouverte Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD