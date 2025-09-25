Conférence Université Ouverte Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard Doubs

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

George Sand Ce qu’il me faut, c’est la liberté

par Pierre-Henri BÉGUIN, Enseignant de Langue et littérature française, lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel

Une œuvre hors du commun, une vie passionnante. George Sand a côtoyé toutes les personnalités marquantes du XIXe siècle. Romancière, divorcée, administratrice de son bien, femme célèbre dans un monde où la femme n’a pas encore de place, elle a scandalisé son siècle. Elle a été une des premières voix vraiment féminines dans le monde des Lettres. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

