Conférence Université Ouverte Montbéliard
Conférence Université Ouverte Montbéliard jeudi 2 octobre 2025.
Conférence Université Ouverte
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 20:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Robert Pillods (1908, Hérimoncourt 1990, Montreuil), artiste et artisan de la spiritualité
par Annie Marandin, professeure et écrivaine
Selon lui, son travail a deux visages celui qui exprime par la peinture de chevalet (ce chant individuel), une sorte de musique de chambre. L’autre qui aime le mur et voudrait le parer (pour l’âme collective) d’un éclat comparable aux violences de l’orchestre. .
Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr
English : Conférence Université Ouverte
German : Conférence Université Ouverte
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Université Ouverte Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD