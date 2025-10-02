Conférence Université Ouverte Montbéliard

Conférence Université Ouverte Montbéliard jeudi 2 octobre 2025.

Conférence Université Ouverte

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Robert Pillods (1908, Hérimoncourt 1990, Montreuil), artiste et artisan de la spiritualité

par Annie Marandin, professeure et écrivaine

Selon lui, son travail a deux visages celui qui exprime par la peinture de chevalet (ce chant individuel), une sorte de musique de chambre. L’autre qui aime le mur et voudrait le parer (pour l’âme collective) d’un éclat comparable aux violences de l’orchestre. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

