Conférence Université Ouverte Montbéliard

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 20:00:00

2025-10-16

Un fondateur de la littérature moderne Marcel Proust

par Yvon HOUSSAIS, Professeur émérite de littérature française, Université Marie et Louis Pasteur

L’œuvre de Proust s’inscrit en rupture totale avec le roman du XIXe pour créer un genre nouveau à mi-chemin entre l’autobiographie et la fiction, le roman et le poème en prose,

l’essai. Il s’agira de mettre en évidence les principaux points d’innovation en nous appuyant sur la lecture de quelques extraits. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

