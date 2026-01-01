Conférence Université Ouverte Montbéliard

Conférence Université Ouverte

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 20:00:00

2026-01-15

Phyto-estrogènes faut-il s’en mé?er ? par Catherine BENNETAU, Professeur en sciences animales et nutrition santé, Bordeaux Sciences Agro

Les phyto-estrogènes sont des substances estrogéniques végétales incluant les isoflavones. Ces molécules sont très présentes dans le

soja dont la consommation augmente en France. Nous examinerons leurs effets in vitro, chez l’animal et chez les humains, leur toxicologie et les avis des agences sanitaires. On

montrera comment limiter l’exposition des consommateurs à ces perturbateurs endocriniens. .

Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté uo@agglo-montbeliard.fr

