CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre
CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre mardi 4 novembre 2025.
CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE
Salle Cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Conférence de l’Université permanente avec Sophie Bossard
Sophie BOSSARD Subissons nous l’accélération du temps ? .
Salle Cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 53 17 16 cguerin0908@orange.fr
English :
Université permanente conference with Sophie Bossard
German :
Konferenz der Université permanente mit Sophie Bossard
Italiano :
Conferenza dell’Università permanente con Sophie Bossard
Espanol :
Conferencia de la Universidad Permanente con Sophie Bossard
L’événement CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-09-22 par Pays Erdre Canal Forêt