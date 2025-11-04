CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Salle Cap Nort Nort-sur-Erdre mardi 4 novembre 2025.

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE

Salle Cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Conférence de l’Université permanente avec Sophie Bossard

Sophie BOSSARD Subissons nous l’accélération du temps ? .

Salle Cap Nort Route d’Héric Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 53 17 16 cguerin0908@orange.fr

English :

Université permanente conference with Sophie Bossard

German :

Konferenz der Université permanente mit Sophie Bossard

Italiano :

Conferenza dell’Università permanente con Sophie Bossard

Espanol :

Conferencia de la Universidad Permanente con Sophie Bossard

L’événement CONFÉRENCE UNIVERSITÉ PERMANENTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-09-22 par Pays Erdre Canal Forêt