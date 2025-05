Conférence Université pour Tous: La fabrication des livres au XVIème siècle – cinéma Dyke Le Puy-en-Velay, 5 juin 2025 14:45, Le Puy-en-Velay.

La conférence « La fabrication des livres au XVIème siècle » est donnée par Elise Rajchenbach, maîtresse de conférences, Université de Saint-Etienne.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 41 99 universitepourtous@haute-loire.fr

English :

The lecture « Bookmaking in the 16th century » is given by Elise Rajchenbach, Senior Lecturer, Université de Saint-Etienne.

German :

Der Vortrag « Die Herstellung von Büchern im 16. Jahrhundert » wird von Elise Rajchenbach, Maître de conférences, Universität Saint-Etienne, gehalten.

Italiano :

Elise Rajchenbach, docente senior presso l’Università di Saint-Etienne, terrà una conferenza su « La fabbricazione dei libri nel XVI secolo ».

Espanol :

Elise Rajchenbach, profesora titular de la Universidad de Saint-Etienne, pronunciará una conferencia sobre « La fabricación de libros en el siglo XVI ».

