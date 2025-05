Conférence Université pour Tous Les gens d’ici en leurs terroirs et villages du XIXe siècle aux années 1950 – Place de la Victoire Yssingeaux, 12 juin 2025 17:30, Yssingeaux.

Haute-Loire

Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-06-12 17:30:00

fin : 2025-06-12

2025-06-12

Sujet proposé Les gens d’ici en leurs terroirs et villages du XIXe siècle aux années 1950

Place de la Victoire Ciné-Grenette / Salle n°1

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98

English :

Suggested topic Local people in their lands and villages from the 19th century to the 1950s

German :

Vorgeschlagenes Thema Die Menschen von hier in ihren Landstrichen und Dörfern vom 19. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre

Italiano :

Argomento suggerito Le popolazioni locali nella loro terra e nei loro villaggi dal XIX secolo agli anni ’50 del secolo scorso

Espanol :

Tema propuesto La población local en su tierra y sus pueblos del siglo XIX a los años 50

L'événement Conférence Université pour Tous Les gens d'ici en leurs terroirs et villages du XIXe siècle aux années 1950 Yssingeaux a été mis à jour le 2025-05-22