Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Place de la Victoire Yssingeaux

Yssingeaux

Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Sujet proposé L’Ile de Pâques, La Mystérieuse

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Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98

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English :

Suggested topic: Easter Island, The Mysterious

L’événement Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire