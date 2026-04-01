Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Place de la Victoire Yssingeaux
Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Place de la Victoire Yssingeaux jeudi 23 avril 2026.
Yssingeaux
Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse
Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 17:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Sujet proposé L’Ile de Pâques, La Mystérieuse
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Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98
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English :
Suggested topic: Easter Island, The Mysterious
L’événement Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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