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Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Place de la Victoire Yssingeaux

Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Place de la Victoire Yssingeaux jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Place de la Victoire

Adresse : Ciné-Grenette Salle n°1

Ville : 43200 Yssingeaux

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-23T17:30:00

Fin : 2026-04-23T

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 4 4 4

Yssingeaux

Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 17:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Sujet proposé L’Ile de Pâques, La Mystérieuse
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Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98 

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English :

Suggested topic: Easter Island, The Mysterious

L’événement Conférence Université pour Tous L’Ile de Pâques, La Mystérieuse Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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