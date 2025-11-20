Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Université pour Tous L’Intelligence Artificielle Place de la Victoire Yssingeaux

Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-11-20 17:30:00
fin : 2025-11-20

2025-11-20

Sujet proposé L’Intelligence Artificielle
Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98 

English :

Suggested topic: Artificial Intelligence

German :

Vorgeschlagenes Thema Künstliche Intelligenz

Italiano :

Argomento suggerito Intelligenza artificiale

Espanol :

Tema propuesto Inteligencia artificial

