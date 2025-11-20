Conférence Université pour Tous L’Intelligence Artificielle Place de la Victoire Yssingeaux
Conférence Université pour Tous L’Intelligence Artificielle Place de la Victoire Yssingeaux jeudi 20 novembre 2025.
Conférence Université pour Tous L’Intelligence Artificielle
Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 17:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Sujet proposé L’Intelligence Artificielle
.
Place de la Victoire Ciné-Grenette Salle n°1 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 40 59 98
English :
Suggested topic: Artificial Intelligence
German :
Vorgeschlagenes Thema Künstliche Intelligenz
Italiano :
Argomento suggerito Intelligenza artificiale
Espanol :
Tema propuesto Inteligencia artificial
L’événement Conférence Université pour Tous L’Intelligence Artificielle Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire