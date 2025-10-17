Conférence UPE Monument historique et développement durable, un modèle pour un défi Mairie Eymoutiers

Mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

La restauration des monuments historiques et anciens peut nous inspirer face aux défis actuels du développement durable, notamment par l’usage de matériaux locaux, traditionnels et biosourcés.

Quelle leçon ces monuments peuvent ils nous transmettre dans le contexte de la crise climatique en environnementale actuelle ?

Quelle philosophie, sur le modèle de la permaculture, pourrait émerger des pratiques de construction traditionnelles et de la relation à leur environnement immédiat ? .

Mairie 8 rue de la collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

