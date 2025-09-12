Conférence UPOP « Barcelone et l’Oeuvre de Gaudi » Argenton-sur-Creuse

Conférence UPOP « Barcelone et l’Oeuvre de Gaudi » Argenton-sur-Creuse mercredi 7 janvier 2026.

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Début : 2026-01-07 19:00:00

Conférence UPOP « Barcelone et l’œuvre de Gaudi » animée par Claude Palaprat, retraité de l’Éducation nationale, accompagnateur de voyages pour l’association « Arts et vie ».

Barcelone, deuxième ville d’Espagne, est la capitale administrative et économique de la Catalogne.

Située sur le littoral méditerranée, elle est traversée par deux fleuves et bordée par la serra Collserola.

Ce sont les constructions d’Antonio Gaudi (1852-1926), le plus grand architecte du XXe siècle, qui font la fierté de Barcelone. Ainsi les réalisations pour la famille Guëll et des industriels barcelonais, la Casa Milà ou Pedrera et évidemment la Sagrada Familia commencée en 1872 et encore inachevée, qui a elle seule, concentre tous les fantasmes architectoniques de ce bâtisseur fou. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com

English :

UPOP conference: « Barcelona and the work of Gaudi », led by Claude Palaprat, retired from the French Ministry of Education, and travel guide for the « Arts et vie » association.

German :

UPOP-Konferenz: « Barcelona und das Werk Gaudis », moderiert von Claude Palaprat, pensionierter Lehrer, Reisebegleiter für den Verein « Arts et vie ».

Italiano :

Conferenza UPOP: « Barcellona e l’opera di Gaudì », condotta da Claude Palaprat, pensionato del Ministero dell’Istruzione francese e guida turistica dell’associazione « Arts et vie ».

Espanol :

Conferencia de la UPOP: « Barcelona y la obra de Gaudí », a cargo de Claude Palaprat, jubilado del Ministerio de Educación francés y guía de viajes de la asociación « Arts et vie ».

