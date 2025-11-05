Conférence UPOP « Dans le secret de la diplomatie vaticane » Argenton-sur-Creuse

Conférence UPOP « Dans le secret de la diplomatie vaticane » Argenton-sur-Creuse mercredi 5 novembre 2025.

Conférence UPOP « Dans le secret de la diplomatie vaticane »

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Conférence UPOP « Dans le secret de la diplomatie vaticane » animée par Constance Colonna-Cesari, journaliste, auteure, réalisatrice.

On connaît le rôle de leader spirituel de l’évêque de Rome, à la tête d’une Eglise comptant près d’un milliard 400 millions de fidèles. Mais le pape est également un chef d’Etat le chef de » L’Etat de la Cité du Vatican « .

Or l’une des grandes prérogatives de ce statut est la capacité diplomatique qu’elle octroie aux papes.

Ceux-ci pèsent et agissent sur la sphère de relations internationales. 3 .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com

English :

The Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse is organizing a lecture on the theme of « Le Mont Saint Michel: histoire et architecture de la merveille de l’occident », by Olivier Mignon, holder of a master’s degree in medieval history and guide-lecturer.

German :

Die Volkshochschule von Argenton-sur-Creuse organisiert einen Vortrag zum Thema: « Le Mont Saint Michel: Geschichte und Architektur des Wunders des Abendlandes ». von Olivier Mignon, Inhaber eines Magisters in mittelalterlicher Geschichte und Fremdenführer.

Italiano :

L’Università Popolare di Argenton-sur-Creuse organizza una conferenza sul tema « Le Mont Saint Michel: histoire et architecture de la merveille de l’occident » (Il Mont Saint Michel: storia e architettura della meraviglia dell’Occidente), tenuta da Olivier Mignon, titolare di un Master in storia medie

Espanol :

La Université Populaire d’Argenton-sur-Creuse organiza una conferencia sobre el tema « Le Mont Saint Michel: histoire et architecture de la merveille de l’occident » (El Monte Saint Michel: historia y arquitectura de la maravilla de Occidente), a cargo de Olivier Mignon, titular de un máster en histor

L’événement Conférence UPOP « Dans le secret de la diplomatie vaticane » Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Creuse