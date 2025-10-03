Conférence UPOP Femmes artistes oubli,combats et reconnaissance.

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Conférence UPOP Femmes artistes oubli, combats et reconnaissance. par Carine Stahl, responsable des expositions et des activités culturelles du château de Gargilesse.

L’Histoire de l’art semble avoir oublié que depuis la Renaissance , de nombreuses femmes au talent indéniable ont participé à la création artistique de leur époque.

Depuis plusieurs années, historiens de l’art, artistes et militants engagés tentent de réhabiliter ces artistes oubliées.

En partenariat avec le Cercle des Beaux Arts. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com

English :

UPOP conference: Women artists: forgetfulness, struggles and recognition by Carine Stahl, in charge of exhibitions and cultural activities at Château de Gargilesse.

German :

UPOP-Konferenz: Künstlerinnen: Vergessen, Kämpfe und Anerkennung von Carine Stahl, Verantwortliche für Ausstellungen und kulturelle Aktivitäten im Schloss Gargilesse.

Italiano :

Conferenza UPOP: Donne artiste: oblio, lotte e riconoscimento di Carine Stahl, responsabile delle mostre e delle attività culturali del Castello di Gargilesse.

Espanol :

Conferencia UPOP: Mujeres artistas: olvido, luchas y reconocimiento , a cargo de Carine Stahl, responsable de exposiciones y actividades culturales del Château de Gargilesse.

L’événement Conférence UPOP Femmes artistes oubli,combats et reconnaissance. Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Vallée de la Creuse