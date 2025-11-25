Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande
Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande mercredi 14 janvier 2026.
Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON
Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON .
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com
English : Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON
UPOP Conference Gabriel Figueroa, the Visual Art of Mexican Cinema by Charles TESSON
German : Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON
UPOP-Konferenz Gabriel Figueroa, die visuelle Kunst des mexikanischen Kinos von Charles TESSON
Italiano :
Conferenza UPOP Gabriel Figueroa, l’arte visiva del cinema messicano di Charles TESSON
Espanol : Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON
Conferencia UPOP Gabriel Figueroa, el arte visual del cine mexicano por Charles TESSON
L’événement Conférence UPOP Gabriel Figueroa, l’Art visuel du cinéma Mexicain par Charles TESSON Marmande a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Val de Garonne