Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ». Argenton-sur-Creuse
Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ». Argenton-sur-Creuse mercredi 10 décembre 2025.
Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ».
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 19:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages », animée par Dominique Courtault, agrégée en sciences naturelles.
Notre Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années. Le paysage très varié que nous avons actuellement sous nos yeux est la résultante de toute une longue histoire de … 380 millions d’années.
Les éléments géologiques, une falaise, une roche, un fossile rencontrés lors de nos promenades nous racontent leur histoire… 3 .
Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com
English :
UPOP lecture: « Geological history of Argenton sur Creuse through its landscapes », by Dominique Courtault, associate professor of natural sciences.
German :
UPOP-Konferenz: « Geologische Geschichte von Argenton sur Creuse anhand seiner Landschaften », geleitet von Dominique Courtault, Agrégée en sciences naturelles.
Italiano :
Conferenza UPOP: « La storia geologica di Argenton sur Creuse attraverso i suoi paesaggi », tenuta da Dominique Courtault, professore associato di scienze naturali.
Espanol :
Conferencia de la UPOP: « La historia geológica de Argenton sur Creuse a través de sus paisajes », impartida por Dominique Courtault, profesor asociado de Ciencias Naturales.
L’événement Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ». Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Creuse