Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ». Argenton-sur-Creuse

Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ». Argenton-sur-Creuse mercredi 10 décembre 2025.

Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ».

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages », animée par Dominique Courtault, agrégée en sciences naturelles.

Notre Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années. Le paysage très varié que nous avons actuellement sous nos yeux est la résultante de toute une longue histoire de … 380 millions d’années.

Les éléments géologiques, une falaise, une roche, un fossile rencontrés lors de nos promenades nous racontent leur histoire… 3 .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com

English :

UPOP lecture: « Geological history of Argenton sur Creuse through its landscapes », by Dominique Courtault, associate professor of natural sciences.

German :

UPOP-Konferenz: « Geologische Geschichte von Argenton sur Creuse anhand seiner Landschaften », geleitet von Dominique Courtault, Agrégée en sciences naturelles.

Italiano :

Conferenza UPOP: « La storia geologica di Argenton sur Creuse attraverso i suoi paesaggi », tenuta da Dominique Courtault, professore associato di scienze naturali.

Espanol :

Conferencia de la UPOP: « La historia geológica de Argenton sur Creuse a través de sus paisajes », impartida por Dominique Courtault, profesor asociado de Ciencias Naturales.

L’événement Conférence UPOP « Histoire géologique d’Argenton sur Creuse à travers ses paysages ». Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Creuse