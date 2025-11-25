Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande
Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande mercredi 11 février 2026.
Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA
Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA .
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com
English : Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA
UPOP Conference La Boétie Montaigne by Anne-Marie COCULA
German : Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA
UPOP-Konferenz La Boétie Montaigne von Anne-Marie COCULA
Italiano :
Conferenza UPOP La Boétie Montaigne di Anne-Marie COCULA
Espanol : Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA
Conferencia UPOP La Boétie Montaigne de Anne-Marie COCULA
L’événement Conférence UPOP La Boétie Montaigne par Anne-Marie COCULA Marmande a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Val de Garonne