Conférence UPOP « Les attaches Lot-et-Garonnaise de Marguerite Duras » par Jacques CONSTANTIN Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande mercredi 22 octobre 2025.
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine upop47@gmail.com
English : Conférence UPOP « Les attaches Lot-et-Garonnaise de Marguerite Duras » par Jacques CONSTANTIN
UPOP Conference « Marguerite Duras’ Lot-et-Garonne roots » by Jacques CONSTANTIN
German : Conférence UPOP « Les attaches Lot-et-Garonnaise de Marguerite Duras » par Jacques CONSTANTIN
UPOP-Konferenz « Die Lot-et-Garonnaise-Bindungen von Marguerite Duras » von Jacques CONSTANTIN
Italiano :
Conferenza UPOP « I legami di Marguerite Duras con il Lot-et-Garonne » di Jacques CONSTANTIN
Espanol : Conférence UPOP « Les attaches Lot-et-Garonnaise de Marguerite Duras » par Jacques CONSTANTIN
Conferencia UPOP « Los vínculos de Marguerite Duras con el Lot-et-Garonne » por Jacques CONSTANTIN
