Conférence UPOP Les procès en sorcellerie en Berry, au temps de la Grande Chasse aux sorcières Argenton-sur-Creuse mercredi 11 février 2026.

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Conférence UPOP Les procès en sorcellerie en Berry, au temps de la Grande Chasse aux sorcières (1560-1680).

Les procès de sorcellerie berrichons au temps des la grande vague répressive des années 1560-1680 sont maintenant bien documentés par les historiens et permettent une approche rigoureuse de ces évènements souvent tragiques.

La conférence présentera l’ampleur du phénomène de la grande chasse en Berry et en décrira les aspects juridiques avec les procédures légales ou illégales.

Elle permettra de décrire le monde des inculpés en insistant sur la primauté des sorcièrs et non des sorcières…. .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

English :

UPOP Conference Witch trials in Berry during the Great Witch Hunt (1560-1680).

German :

UPOP-Konferenz Die Hexenprozesse im Berry zur Zeit der Großen Hexenjagd (1560-1680).

Italiano :

Conferenza UPOP I processi alle streghe nel Berry al tempo della Grande Caccia alle Streghe (1560-1680).

Espanol :

Conferencia UPOP Juicios de brujas en Berry en la época de la Gran Caza de Brujas (1560-1680).

