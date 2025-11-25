Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande

Conférence UPOP L'humain dans le vivant par Gilles BOEUF

Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF Cité de la Formation Amphithéâtre Marmande mercredi 25 février 2026.

Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25

Date(s) :
2026-02-25

Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF
Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF   .

Cité de la Formation Amphithéâtre 11 à 15 rue Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   upop47@gmail.com

English : Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF

UPOP Conference L’humain dans le vivant by Gilles BOEUF

German : Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF

UPOP-Konferenz Der Mensch im Lebendigen von Gilles BOEUF

Italiano :

Conferenza UPOP L’umano nel mondo vivente di Gilles BOEUF

Espanol : Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF

Conferencia UPOP Lo humano en el mundo vivo por Gilles BOEUF

L’événement Conférence UPOP L’humain dans le vivant par Gilles BOEUF Marmande a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Val de Garonne