Conférence UPOP L’Inde, troisième grande puissance mondiale ? Argenton-sur-Creuse

Conférence UPOP L’Inde, troisième grande puissance mondiale ?

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Conférence UPOP L’Inde, troisième grande puissance mondiale ? par Eugène Julien, Maîtrise en philosophie, diplômé de l’École nationale supérieure de santé publique.

L’Inde, avec plus de 1 milliard 400 millions d’habitants, est devenue le pays le plus peuplé de la planète, dépassant sa grande rivale la Chine.

Il faut connaître son passé, la domination musulmane puis britannique pour comprendre la gestation de son unité.

Quelles sont les forces et les faiblesse de l’Inde, ses défis à surmonter ? Elle s’imposera comme troisième grande puissance…reste à savoir quand ! .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire upopargenton36@gmail.com

English :

UPOP Conference India, the world’s third great power? by Eugène Julien, Master of Philosophy, graduate of the École nationale supérieure de santé publique.

German :

UPOP-Konferenz Indien, die dritte große Weltmacht? von Eugène Julien, Magister in Philosophie, Absolvent der École nationale supérieure de santé publique.

Italiano :

Conferenza UPOP India, la terza grande potenza mondiale? di Eugène Julien, Master of Philosophy, diplomato all’École nationale supérieure de santé publique.

Espanol :

Conferencia UPOP India, ¿la tercera gran potencia mundial? por Eugène Julien, licenciado en Filosofía por la École nationale supérieure de santé publique.

