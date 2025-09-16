Conférence UPPI Jo Le Guen Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané

Conférence UPPI Jo Le Guen Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané mardi 16 septembre 2025.

Conférence UPPI Jo Le Guen

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 18:30:00

fin : 2025-09-16 20:30:00

Date(s) :

2025-09-16

Jo Le Guen, navigateur originaire de Brest, s’est illustré par de nombreuses traversées océaniques à la rame. Le 16 septembre 2025, il sera présent pour commenter un documentaire retraçant sa tentative de traversée du Pacifique.

En 2000, il entreprend un défi ambitieux rallier le cap Horn depuis la Nouvelle-Zélande, en solitaire, sans assistance, à bord de son bateau Keep it blue. Cette expédition visait à sensibiliser à la pollution des océans. Malheureusement, après 60 jours de navigation, il est contraint d’abandonner en raison d’une infection. Le 2 avril, à mi-parcours, il est secouru par le cargo Palisser Bay, qui le confie ensuite à la marine chilienne à l’entrée du détroit de Magellan. Hospitalisé à Punta Arenas, il subira l’amputation de huit orteils. .

Route de Pen ar Menez Centre socioculturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 71 98 66 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence UPPI Jo Le Guen Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2025-08-12 par OT IROISE BRETAGNE