CONFERENCE UPT Balade Cosmique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Balade Cosmique
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Conférence présentée par Jean Luc BERTHOIX
Ancien professeur de Sciences Physiques, Groupe Orion
Qu’en est-il du Big Bang ? Peut-on parler de l’origine de
l’univers ? Et beaucoup d’autres éléments sur le cosmos
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
English :
Lecture presented by Jean Luc BERTHOIX
Former Physics teacher, Orion Group
What about the Big Bang? Can we talk about the origin of the
of the universe? And much more about the cosmos
