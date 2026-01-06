CONFERENCE UPT Balade Cosmique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Balade Cosmique

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

Conférence présentée par Jean Luc BERTHOIX

Ancien professeur de Sciences Physiques, Groupe Orion

Qu’en est-il du Big Bang ? Peut-on parler de l’origine de

l’univers ? Et beaucoup d’autres éléments sur le cosmos

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

English :

Lecture presented by Jean Luc BERTHOIX

Former Physics teacher, Orion Group

What about the Big Bang? Can we talk about the origin of the

of the universe? And much more about the cosmos

