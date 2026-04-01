CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique

Château des Evêques 4 Bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Conférence par Christian DUPUY

Institut des Mondes Africains (CNRS)

Bienvenus, pain et bière ! c’est en s’exclamant de la sorte qu’un maître de maison

accueillait ses invités et leur offrait le couvert au temps des pharaons. I

.

Château des Evêques 4 Bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

Lecture by Christian DUPUY

Institute of African Worlds (CNRS)

Welcome, bread and beer! it was with these exclamations that a master of the house

welcomed his guests and set the table in Pharaonic times. I

L’événement CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron