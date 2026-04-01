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CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique Château des Evêques Monistrol-sur-Loire jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Château des Evêques

Adresse : 4 Bis Allée du Château

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-09T18:30:00

Fin : 2026-04-09T

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique

Château des Evêques 4 Bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

Conférence par Christian DUPUY
Institut des Mondes Africains (CNRS)
Bienvenus, pain et bière ! c’est en s’exclamant de la sorte qu’un maître de maison
accueillait ses invités et leur offrait le couvert au temps des pharaons. I
  .

Château des Evêques 4 Bis Allée du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14  universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

Lecture by Christian DUPUY
Institute of African Worlds (CNRS)
Welcome, bread and beer! it was with these exclamations that a master of the house
welcomed his guests and set the table in Pharaonic times. I

L’événement CONFERENCE UPT Boire et manger en Egypte pharaonique Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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