CONFERENCE UPT : Henri MATISSE, tailleur de lumière Château des Evêques Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT : Henri MATISSE, tailleur de lumière

Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Le Doyenné de Brioude a choisi de montrer cette année Henri Matisse « dans l’aventure du tissu », pour mettre l’accent sur un aspect méconnu mais essentiel de sa démarche issu d’une famille de tisserands.

Par Anne MULLER

Historienne de l’Art

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Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

This year, the Doyenn%E9 in Brioude has chosen to showcase Henri Matisse “in the world of textiles” to highlight a little-known yet essential aspect of his artistic approach, rooted in his family’s background as weavers.

By Anne MULLER

Art Historian

L’événement CONFERENCE UPT : Henri MATISSE, tailleur de lumière Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron