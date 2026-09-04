CONFERENCE UPT : Henri MATISSE, tailleur de lumière Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
jeudi 8 octobre 2026 · Château des Evêques · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
CONFERENCE UPT : Henri MATISSE, tailleur de lumière
Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Le Doyenné de Brioude a choisi de montrer cette année Henri Matisse « dans l’aventure du tissu », pour mettre l’accent sur un aspect méconnu mais essentiel de sa démarche issu d’une famille de tisserands.
Par Anne MULLER
Historienne de l’Art
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Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
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English :
This year, the Doyenn%E9 in Brioude has chosen to showcase Henri Matisse “in the world of textiles” to highlight a little-known yet essential aspect of his artistic approach, rooted in his family’s background as weavers.
By Anne MULLER
Art Historian
L’événement CONFERENCE UPT : Henri MATISSE, tailleur de lumière Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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